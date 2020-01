Filmiaasta on meie kinodes alanud hästi, sest juba nii varakult võib öelda, et „Jänespüks Jojo” on üks paremaid linateoseid, mis tänavu üldse meie kinodesse jõuab. Rahvusvahelisse kinolevisse sügisel jõudnud ja meil ka PÖFF-il linastunud „Jänespüks Jojo” on intelligentne, lõbus ja kohati ka heldimapanev lugu lastest sõja ja ideoloogia keerises ning sellest, kuidas alistada õudusi huumoriga.