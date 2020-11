„Ega igapäevaelus ei ole suuri kangelasi ega märulistaare, ainult igapäevaprobleemid,” rääkis Kaurismäki intervjuus Eesti Päevalehele. „Palusin näitlejatel minna süvitsi ja kasutada enda elukogemust. Eks me oleme kõi vanemaks jäänud, lahutanud ja lapsi saanud. Ei usu, et ma oleks sellist filmi 25- või 30-aastaselt osanud teha. Mida vanemaks saan, seda rohkem saan filmitegemisel enda elukogemusele toetuda.”

Mis siis on elus kõige olulisem?

„Minu jaoks perekond. Mul on neli last, noorimad on üheksa- ja 12-aastane. Nooremas eas oled alati valmis minema ja karjääri tegema, lähed hea meelega kuskile Amazonase džunglisse filmima. Nüüd tahan koju jääda ja näha, kuidas lapsed kasvavad.”