Millised on 101 Eesti parimat filmi? Kas Eesti film on üksnes äng, vaev ja valu? Kes on Eesti filmilavastaja number üks?

Koroona kiuste püsti pandud PÖFF-i ajal on igati paslik võtta ette filmiraamat ja nii lahkabki saatejuht Kristi Helme koos kriitik Tristan Priimäega kaante vahele valitud Eesti filmiajaloo paremikku. Miks just need valikud, millised on parimatest parimad, kui suur on filmide valmimises ja edus juhuse roll, mis Eesti filmiajaloo erinevaid etappe iseloomustab? Need ja paljud teised küsimused saavad saates vastuse.