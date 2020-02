Minu Ameerika (1)

Film mitte ainult ei võitnud 5 Oscarit, vaid edestas nii parima filmi, režissööri, meespeaosatäitja, stsenaariumi kui ka operaatoritöö kategooriates samal aastal valminud filme nagu "Fight Club", "Eyes Wide Shut", "The Sixth Sense", "Magnolia", "The Talented Mr. Ripley", "The Insider", "The Green Mile" ja "The Matrix". "American Beauty" algab stseeniga, kus Lester Burnham (Kevin Spacey) masturbeerib duši all. “See on mu päeva tipphetk, jutustab ta. “Pärast seda lähe kõik allamäge Lester on keskealine mees, kes on tüdinenud olemast täiskasvanu, asudes lõbujanuliselt alaealise järele piidlema - õnnetu moment, kus kunst imiteeerib päriselu, kuigi me tol ajal ei teadnud, et Spacey alaealisi poisse himustas. Huvitaval kombel on “American Beauty” ka Bill Clintoni üks suurtest lemmikutest. Clinton mainis seda aastal 2000, kui Monica Lewinsky skandaal oli üsna värske, tajumata irooniat, et sarnaselt Lester Burnhamile oli ta ka ise keskealine mees, kes oli parasjagu armastuseta kooselus karjäristiga, janunedes noore naise järele. Lesteri naine, Carolin Burnham on silmakirjalik ja materiaalne karjärist, kelle jaoks tähendab õnnelik olemine edukaks olemist. Ta on otsustanud edukas olla ükskõik, mis hinnaga - just nagu Hillary Clinton.