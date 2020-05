Mis on suurüritus? Kuniks pole selgust, jätkub piletimüük ja raha tagasi ei saa

Kuigi kultuuriminister Tõnis Lukas on öelnud, et suurüritusi tänavu suvel ei toimu, saab siiani osta pileteid näiteks juuli alguses toimuma pidanud Lenny Kravitzi kontserdile. Olukord on küllaltki kummaline, sest kontserdikorraldajal pole võimalik juriidilistel põhjustel praegu piletimüüki katkestada, rääkimata piletite tagasiostmisest. Ent publik nõuab vihaselt oma raha tagasi, sest minister on ju teatanud: suurüritusi suvel ei tule.

Valitsus on otsustanud, et massikogunemised on küll lubatud, aga seda ainult kirikuskäijatele tingimusel, et järgitakse 2 + 2 reeglit. Muid avalikke üritusi mais ega juunis ei toimu ning suurüritusi juulis ja augustis korraldada ei tohi. Kusagil ei ole määratletud, mida suurürituste all mõeldakse.

„Nii ei saa teha, et valitsusest lihtsalt öeldakse, et kontserdid jäävad ära, ja siis jäävadki,” selgitab produktsioonifirma Live Nation Estonia juht Eva Palm. „Vaja on juriidilist dokumenti, mis on suurüritus. Mängus on suured summad, ka meie rahalised kohustused on suured. Meil on esinejatega siduvad lepingud, kontserdid on kindlustatud,” märgib Palm.