Mis saab koroonaviiruse tõttu ära jäävatele teatrietendustele ja kinoseanssidele müüdud piletitest?

Kuni aprilli lõpuni on Eestis tühistatud tuhandeid üritusi, kuhu on ette müüdud kõvasti üle 100 000 pääsme. Mida peaks endale pileti soetanud teatri- ja kinosõbrad nüüd tegema, et makstud raha ära jäävate või edasi lükatavate ürituste eest tagasi saada?