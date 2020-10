Muutunud maailm on toonud artistidele ja mänedžeridele väljakutseid ja õppetunde

Kui unistada, siis millestki võimsast, et inimesed kokku tuleksid. Seda tegi ka Lexsoul Dancemachine’i meeskond Henrik Ehte juhtimisel. Sündis võimas kontsert juuli alguses Tallinnas. Tagantjärgi tarkusena sõnas Ehte, et oleks võinud kaks päeva järjest teha, sest inimeste huvi oli suur. Uue plaadi väljatulek on olnud keeruline ning suurt vaeva nähti koos rahvusvaheliste agentuuride ja PR-agentidega. Praegu planeeritakse aastasse 2022, kuid see ei vähenda praegu tehtud kulutusi ja energiat. Sama kinnitab ka Kristjan Randalu, kelle kontsertkalender koosnes muidu väliskontsertidest, kuid nüüd on aasta-kaks edasi lükatud. Selle aasta suve ainus esinemine pidi olema Triigi Filharmoonia koos New Wind Jazz Orchestraga, mille osas oli Randalu skeptiline, et suvel proovid hästi toimivad. Lõpuks oli see üks ainukesi kontserte, mis toimuma jäid – tulemus oli võimas ja märkimisväärne. Randalu sõnul muutusid plaanid kiiresti ning olukord soosib kohalikke artiste. Nii esines ta ka Pärnu Muusikafestivalil, sest kalender võimaldas. Sama kinnitas ka Nuut – tavapärane esinemisgraafik ei võimaldanud suvel Eestis palju esineda, kuid sel korral toimus esimene esinemine pärast veebruari just Eestis. Artist esines kodumaal lausa kolmel festivalil ja see on rohkem kui muidu. Lisaks meeldib talle regionaalse tuuri idee, sest rohkem võiks panustada kohalikesse kogukondadesse väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Uus ja teistmoodi aeg paneb artistid teistmoodi tööle ning mänedžerid teistmoodi planeerima. Ehte lisas, et praegu on hea aeg panustada videode tegemisele. Paljud korporatiivüritused toimuvad näiteks digilahendustena, kuid kehv variant on see, kui nädal enne toimumist antakse esinejatele teada, et üritus jääb ära. Ansambel on sellega arvestanud, samuti kõik teised partnerid. Maarja Nuut on leidnud viise loominguliseks väljenduseks. Ta arendab oma oskusi ise salvestada ja produtseerida, sest need tööriistad on olulised ning kogu oskustepagas annab võimaluse koostöödeks, et mitte sõltuda ainult kontsertide andmisest. Igakuised vältimatud kulud on siiski jäänud, sest kirjavahetusi ja korraldusi, millega tegeleb tema assistant, on jäänud. Lisaks veel stuudio ülevalpidamine. Mis saab aastal 2021 veel ette ei tea. Martiina Putnik rõhutas, et uues olukorras selgus, et artistide suurim sissetulek oligi kontserttulu, kuid see on tekitanud väga õrna olukorra. Kõiki mune ei tasu hoida ühes korvis. Nii on muutunud äärmiselt oluliseks filmide, tele ja reklaamide jaoks kirjutamine ning muud koostööd.