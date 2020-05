Netflixi dokk: kui oled teinud LSD-d, ära karda sellest rääkida!

Veidi enne teist maailmasõda migreeniravimit välja töötades leiutatud LSD keelati nagu kanepisuitsetaminegi USA-s 1960. aastate keskel. Noor hipipõlvkond, kes nõudis sõja asemel armastust ja pidas American dream’i mõttetuks lolluseks, oli võimulolijate ja rahaliigutajate positsioonid kõikuma löönud ja neile oli vaja koht kätte näidata. Teised riigid järgisid Ühendriikide eeskuju.

Nüüdseks on tollased hipid vanaks saanud ja ikkagi võimu enda kätte võtnud. Kanepitarvitamine on legaalne üha enamates riikides. Ka psühhedeelikumid – ained, mis tekitavad aju närvirakkude vahel tavatuid ühendusi ja võimaldavad tajuda maailma seni avastamata viisil – on aina enam kõne all. Räniorus on loovust suurendav mikrodoosides LSD manustamine kuuldavasti lausa trendiküsimus.