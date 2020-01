Norra kunstnik loob hiiglasliku neoonskulptuuriga valgust Eesti talve

Eesti talv on aastal, mille ainsad lumesajupäevad tunduvad juba unenäona, üsna sünge. Kai kunstikeskuses 26. jaanuaril avatav näitus „Radikaalne valgus” mõjub selles kontekstis suisa teraapilisena. Intervjuu tegemise ajal on sellest suurem osa juba üles ehitatud. „See on inimestele nagu akulaadija,” muigab ka New Yorgis resideeruv Anne Senstad, kes on näituseruumi enese alla võtva valgusinstallatsiooni autor.

Valgusinstallatsioonide kohta on tema kogemus näidanud, et inimesed suhestuvad sellega pingevabamalt, tahavad sageli midagi muuta, teost käega katsuda. „Ma usun, et see annab neile reageerimisvabaduse. Mõni muutub entusiastlikuks ja energiliseks, teisi see rahustab justkui meditatsioon.”

„Inimestel on võimalus olla teose osa. Enamasti oleme ju harjunud kunstiteoseid käsitama kui midagi, mis on „kuskil seal”, seinal. Vaatad, ütled: okei ja head aega,” muigab kunstnik.