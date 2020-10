Operaator Kõps seostub turvalise lapsepõlvega. Seda isegi minul, kes ma sündisin juba nõukaaja lõpus. 1990-ndad teevad praegu nii riidemoes kui ka üldises kunstiesteetikas võimast tagasitulekut. Selle tuules purjetab ka nõukanostalgia, nii et pole põhjust karta, et Kõpsu seikluste kassetid tekitaksid edaspidi huvi üksnes filmifriikides, kes neid rahvusarhiivi tolmunud riiulitelt otsimas käivad. Nende filmide sõnum on ajatu ja sellepärast vanemad neid oma lastele endiselt näitavadki.