Ootamatult tabanud paanikahoog, mis paneb tundma, et sured nüüd ja kohe. Jõuvarude lõppemine sinnamaani, et voodist välja tulemine näib võimatu ülesandena. Tagantjärele märgatud nartsissistlikud ja neurootilised jooned. Need on ainult mõned asjad, millega on rinda pistnud muusikud, kellelt Eesti Päevaleht kommentaari palus. Ent säärased mured on tuttavad paljudele.