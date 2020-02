Pääru Oja Berlinale Shooting Stars’il, Berlinale ise uuendustuultes

Shooting Starsi näol on tegemist noori näitlejaid tutvustava etteastega Berlinale niigi tihedas eeskavas. Varasematel aastatel on meilt selle talendiürituse raames üles astunud Maarja Jakobson 2006, Rain Tolk 2007 ja Rea Lest 2019. Ajakirjanikele tutvustati noori näitlejaid laupäeva, 22. veebruari hommikul, Shooting Stars suur etteaste Berlinale Palast laval toimus aga vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

Festival ise on muutuste teel. Tänavust festivali teeb uus meeskond Carlo Chatriani eestvedamisel. Chatrian on enesele nime teinud Locarno festivali kunstilise juhina. Seekordse Berlinale filmivalik püüab olla rõhuasetusega art house’ile. Aga kus siis veel, kui mitte festivalil on õige koht art house’ile! Ühe käegakatsutava uuendusena on lisandunud uus võistlusprogramm Encounters. Kohtumised, mis võivad samas olla ka põrkumised – igatahes paljutõotav, mitmeidki elamusi pakkuv. Encounters – „sõltumatute filmitegijate tavatute filmide” programm, milleski võrreldav Cannes’i Un certain regard’ või Veneetsia Orrizonti võistluskavadega. Uued rõhuasetused on lootusrikkad, ent festival on alles poole peal, ärgem tõtakem järeldustega, ärgem ära sõnagem.