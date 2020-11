Pärnu Uue Kunsti Muuseum on arhitektidele 40 000 eurot võlgu

Kirja autorid teatavad, et Uue Kunsti Muuseumil on maksmata autoritasu ideekavandi kasutamise eest.

"Linna jaoks on see halb üllatus, sest linna ja riigi poolt ühiselt sinna projekti panustatud raha 130 000 eurot on kasutatud ja meie elasime küll teadmises, et kõik Poola arhitektidega sõlmitud lepped, ka autoriõiguste osas, on klaaritud." Kukk ütleb, et kui soovitakse Poola autorite tööd kasutada, tuleb autoritasu ära maksta.