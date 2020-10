Pajur ütleb, et me ei tea lõpuni motiive, miks toodi Päts 1954. aasta 18. detsembril Jämejala vaimuhaiglasse. „See oli KGB süsteemist tulnud otsus ja korraldus ning lõpuni me neid asju teada ei saa. Nii palju teame, et pärast Stalini surma otsustati lubada Baltikumist toodud riigitegelased normaalse elukorralduse juurde tagasi pöörduda, sest mingit ohtu nad endast enam ei kujutanud ja olevat oma karistuse ära kandnud. Aga Pätsi seisund oli eriline, sest kui teised vabastati vanglast, siis Päts oli psühhiaatriahaiglas, talle oli pandud diagnoos ning teda normaalsesse ellu lasta ei saanud. Päts saadeti Eestisse, kuna Eesti NSV-st pärit haige vanainimene tuli saata oma kodukanti.”

Ent miks ta uuesti Venemaale saadeti?