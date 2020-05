Piirangute kaotamisest olenemata avab esmaspäeval uksed vaid paar kino

Esimene, kelle kodulehel värsket kava näeb, on Tallinna kino Sõprus. Esmaspäevast on avatud ka kino Artis, mille kava saab samuti lähipäevil valmis.

Kui väikekinodele aitab paindlikkus kiiresti hoo sisse lükata, siis suurte kobarkinokettide puhul on olukord ebaselge. Olulist rolli mängivad piirangud, mis on kinodele seatud. Praegu kehtestatud tingimused näevad ette, et 2 + 2 nõude täitmiseks pole sisetingimustes lubatud saalist välja müüa üle poolte kohtade ja kõige rohkem võib filmi vaadata 50 ja välitingimustes 100 inimest. 50 inimese piirmäära kaotamist arutatakse täna valitsuses.