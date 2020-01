“Antarktika 200” Raun Juurikas, Arve Henriksen (Norra), Brian Quinn (Šveits) & Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kammerkoor; Anett; Anna Wibe Vibes (Läti-Eesti); Avery*Sunshine (USA); Cecilé McLorin Salvant with Sullivan Fortner (USA); Cyrille Aimeé (Prantsusmaa); Dee Dee Bridgewater (USA) & Estonian Dream Big Band; Disco Tallinn Goes Jazz; El Muro Tango (Argentiina-Eesti-Norra); Flora Purim & Airto Moreira with Thiago Espirito Group (Brasiilia); FORQ (USA); Hanna-Liina Võsa; Hugar (Island) / Niklas Paschburg (Saksamaa); Ivi Rausi & Laura Põldvere; Jamison Ross (USA); Jason Hunter Group (Eesti-Leedu); JT Conception; Kadri Voorand Chamber Music Ensemble; Käbid & Kännud: Leiburid, Remmelid, Tafenaud; Liisi Koikson; Los Aurora (Hispaania); Tantsukatel with Duo Maaker—Petermann live & DJ Quest; Marc Ribot’s Ceramic Dog (USA); Moonlight Breakfast (Rumeenia-Austria); Naïssam Jalal — Quest of the Invisible (Prantsusmaa-Süüria); Peedu Kass—Theodor Sink; Raul Ukareda; Ramuel Tafenau; Rita Ray; Rymden feat. Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström (Norra-Rootsi); Siim Aimla Funk Band; Sooäär-Ounaskari-Yaraljan (Eesti-Soome); The Free Musketeers; Trilok Gurtu Band (India); Tõnu Naissoo Electric Trio with Mihkel Mälgand & Ahto Abner; Vaiko Eplik & Kristjan Randalu ning paljud teised!