Pillikute esikplaat juhatab sisse suvemeeleolu

Pean tõdema, et ma isiklikult pole suur džässi, folgi ega popi kuulaja, kuid sümbioos, mis Pillikute esikplaadil väljendub, kõlab oma mitmekülgsuses kuidagi värskendavalt ja kaasakiskuvalt. Tundub, et varieeruvus ongi albumi tugevus. Restorane valides hoian fusion-köögist pigem eemale, ent Pillikute muusikat kuulates isu ei kao, vaid pigem kasvab. Tundub, et album „Metsaunelm” sobib ka kuulajale, kes pole oma teed mainitud žanriteni leidnud, kuid ei karda tarbida muusikat, mis seostub Viljandi folgi või Intsikurmu festivaliga. „Metsaunelm” kõlab nagu tema pealkirigi – unelev looduses uitamise muusika, mis juhatab sisse igatsuse suve ja heinamaa järele.