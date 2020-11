Peeter Kormašov": Peagi juba endise USA presidendi Donald Trumpi üks tüütumaid vihavaenlasi on Aspergeri sündroomiga rootsi tüdruk. Ta kisub päevavalgele ebamugavad teemad, millest omaenda nahka hoidvad ja muutusi kartvad riigijuhid midagi kuulda ei taha. Aga kui elu samamoodi edasi läheb, polegi varsti millegi pärast muretseda, sest elamiskõlblikku planeeti lihtsalt pole. Gretat süüdistatakse popitamises ja selles, et vanemad sunnivad teda mässama. Tema on julge, need, kellel on võim asju muuta, mitte. Onudel-tädidel peaks häbi olema, et väike tüdruk peab nende eest tõde kuulutama. Tõde on alati valus, kliimaaktivistide mõrvad pole enam haruldased. Nagu enne igat katastroofi, ei usu keegi, et see võiks võimalik olla. Õnneks on veel aega asju muuta".