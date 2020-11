Kevadel ja suvel said tänu digivõimalustele korraldatud HÕFF ja Tartuff. Ent Pimedate Ööde filmifestival on võrreldamatult suurem – veebi jõuab 117 täispikka filmi, peaaegu 300 lühifilmi ja 14 telesarja. Mõistagi on kogu ettevalmistusaeg on olnud tihe ja keerukas. Vaja on olnud üles ehitada kogu uus infrastruktuur ja peale filmide näitamise ka filmitööstusele suunatud lahendused. Kuidas täpsemalt, sellest loe alljärgnevast intervjuust.