"Reetur", "252 päeva üksindust" ja "Othello" kandideerivad PRIX EUROPA auhinnale

Kui telesarja kategoorias on Eesti ka varem olnud esindatud, siis tele-dokumentaali kategoorias jõuti lõpp-valikusse esimest korda. Sel aastal suurel reedel ETV-s tele-esilinastunud “252 päeva üksindust” jälgib esimese eestlasena üksinda ümber maailma purjetanud Uku Randmaa teekonda. Filmi režissöör on Kaidor Kahar, operaator-monteerija Tarvo Tammeoks. Kokku kandideerib kategoorias 25 teledokumentaali.

Taas on lõpp-valikusse jõudnud ka Raadioteatri kuuldemäng. Kahel korral kuuldemängude kategooria võitnud Raadioteater on tänavu lõpp-valikusse jõudnud järjekuuldemänguga “Othello”. Vanemuise teatriga koostöös valminud kuuldemängu on lavastanud Andres Noormets, helikujundaja on Taavi Kerikmäe ja helirežissöör Külli Tüli, peaosades kõlavad Jim Ashilevi, Sten Karpov, Liis Karpov. Kuuldemängude kategoorias võistleb 33 tööd. Viieosaline kuuldemäng on kuulatav Jupiteri lehelt.