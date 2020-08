Reigi pastoraat on Hiiumaa läänepoolses osas seisnud juba 250 aastat. Valge väärikas hoone on pakkunud inspiratsiooni Aino Kallase „Reigi õpetaja” loomiseks ja olnud ajalooliselt Hiiumaa kultuuritegelaste kogunemispunkt.

Praegusel sajandil on pastoraat mitu suve täitnud näitusemaja rolli, viimati viis aastat tagasi. Tänavusuvine näitus „Külalised” on esimene osa uuest viieaastasest näitusetsüklist „Genius Loci”, mis toob kultuurielu Reigi pastoraati tagasi ning on seadnud eesmärgiks erilise maja kohavaimud esile tuua.

Valitud ring autoreid Hiiumaast Bornholmini sobituvad hoone õhustikuga hästi. Nende teosed kõnelevad ajaloost, mälestustest, arhetüüpidest ja selle taustal ka merest, mis saareeluga alati kaasas käib.