Riigi e-raamatukogu loomine tekitab segadust

Eesti rahvusraamatukogu uuris 2017. aastal kultuuriministeeriumi tellimusel, kas ja millist e-raamatute keskkonda oleks Eestis vaja. Analüüsist selgus, et riigil pole mõtet hakata ise e-raamatukogu arendama, vaid selleks korraldatakse riigihange. Nüüd plaanibki rahvusraamatukogu kultuuriministeeriumi abiga välja kuulutada hanke e-raamatute laenutuskeskkonna loomiseks.

Tallinna keskraamatukogu direktor Kaie Holm aga omakorda ei mõista, miks on nende hästi toimiva platvormi ELLU kõrvale vaja luua uut, pealegi on eriolukorra algusest on ELLU avatud kõigile Eesti elanikele. „ELLU on saanud eriolukorra ajal kogu Eesti teenindamisega hästi hakkama ja saanud palju positiivset vastukaja nii kasutajatelt kui ka kirjastajatelt. Keskkonna kasutusmugavust hinnatakse heaks,” sõnas Holm. Teisalt on praegu paljude raamatusõprade jaoks probleem see, et ELLU-st ei ole võimalik laadida raamatuid e-lugerisse. Holmi sõnul seda arendust veel plaanis pole.