Erilised inimesed erilistes situatsioonides ei ole filmides midagi uut, ent seda tuleb kompenseerida sisukate karakteritega. Salmonite puhul on kahjuks väga headele näitlejatele kirjutatud karakteersed rollid ja pooltühjad dialoogid. Sellest on kahju, sest näitlejate kaadri potentsiaal on üüratu.

Ainus põhjus, miks mitte kohe saalist minema marssida, ongi head osatäitjad. "Salmonite" ainus trump elevust tekitada on aina uusi Eesti armastatud näitlejaid, ajakirjanikke ja poliitikuid ekraanile tuua. Kui hea nali on Igor Gräzin kirikuõpetajana, võib igaüks ise otsustada.