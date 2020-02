Selgusid haruldaste keelpillide kasutamisõiguse saanud muusikud

„Mul on suur au ja rõõm, et Eesti Pillifond on usaldanud minu kätesse väärika ja hinnalise viiuli ja ka poogna. Kvaliteetne ning ajalooline pill on suureks kingituseks, mis mõjub interpreedi muusikalise väljenduse võimendina, millest lähtuvalt tunnen ka kõrgendatud vastutust. Vastutust, mis käib käsikäes ootusõhinaga uute avanevate kõlavõimaluste ees,” rääkis Robert Traksmann, kes alustas viiulimänguga 4-aastaselt õpetaja Tiiu Peäske juhendamisel. 2018. aastal omandas ta Berliini Hanns Eisleri nimelises muusikakõrgkoolis bakalaureusekraadi viiulimängus ning jätkas õpinguid samas koolis magistriõppes.