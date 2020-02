Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiate nominendid

Venekeelse autori kirjandusauhinna žürii esimehe Marina Tervoneni sõnul toimus möödunud aastal omapärane põlvkondade vahetus. „Need keskealised meeskirjanikud, keda me oleme harjunud pidama peamiseks jõuks... vaikisid, see-eest ilmutasid ennast nn veteranid, mõned isegi väga üllatavalt. Muidugi, nominentide nimekirjas leidus koht ka paljutõotavale debütandile. Valida ei olnud eriti raske, sest professionaalsus on alati kõige ees,“ selgitas Tervonen. Žüriisse kuulusid ka Kalle Käsper ja Tatjana Kuzovkina.

Artikliauhinna žürii koosseisus Mart Velsker, Brita Melts ja Elle-Mari Talivee valis aastaauhindadele kandideerima kuus artiklit. „Kirjandust käsitlevaid eestikeelseid artikleid ilmub endiselt palju ning nende hulgas on tunnustust väärivaid töid rohkem kui võimalusi nomineerimiseks. Suur osa on teadusliku kallakuga artiklid, aga nende kõrval on ka mõned sellised, mis annavad põhjust kinnitada, et vaba esseistlik vaim ei ole eesti kultuurist päriselt kadunud. Kõiki nomineerituid iseloomustab põhjalik süvenemine materjali, keskendunud mõtlemine ja uute vaatenurkade leidmine. Teemad vahelduvad kirjandusklassikast kaasaegse loominguni ja eesti kirjandusest maailmakirjanduseni,“ põhjendas žürii otsust esimees Mart Velsker.