Tallinna Linnamuuseumi töötajad on vaenujalal Kultuuriameti ning selle juhi Aini Härmiga. Direktori vallandamine oli viimane piisk karikas

Praeguses olukorras, mil Siineri kaitseks astuvad välja tema endised alluvad, kas kaalutakse seda, et otsus üle vaadata või on ikkagi kindel, et Siiner oma ametis jätkata ei saa?

Triin Siiner tegi oma tööd kindlasti nii hästi kui ta suutis ja on väga tore, et lähemad kolleegid seda hindavad. On täitsa sümpaatne, et osa töötajaid oma juhti kaitsta üritavad. Paraku ei ole ega saagi olla nad kursis kogu selle infoga, mis on minul linnavalitsuse liikmena. Usalduse kaotuse aluseks olid mitmed rikkumised, millest ei saanud ma seda valdkonda juhtiva abilinnapeana mööda vaadata.