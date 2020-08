Juhan Kuusi dokfotokeskuses avatud näitus „Väljavaade – 40 aastat tänavafotograafiat Eestis” annab ülevaate kümnete fotograafide töödest läbi aastakümnete. Eesti Päevaleht palus tänavafotograafiat mõtestama ühe fotograafi vanemast ja ühe nooremast põlvkonnast, Peeter Langovitsi ja Aron Urbi. Muide, Urb tunnistab, et just Langovitsi tööd on teda palju inspireerinud.