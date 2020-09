Tasuta kontsertidega muusikapäev seab fookuse Eesti heliloomingule

„Muusikapäeva korraldades peame tõepoolest silmas laia spektrit – et oleks põnevust ja nautimist nii neil, kes muusikaga igapäevaselt tegelevad kui ka neil, kelle jaoks see tundub justkui kauge maailm. Julgustame igati kõiki, kes seni pole tihanud, kuid samas tahaksid teha tutvust eesti heliloomingu ja interpreetidega, seada sammud Muusikapäeva kontsertidele,“ ütleb Muusikapäeva meeskonna ja Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige Kaisa Lõhmus.

Väga oodatud on tähistamise jagamine. Märkige üles kontserdi või muu muusikalise sündmuse toimumiskoht, kellaaeg ja esinejad, samuti kas üritus on avalik või suletud ringile ning saatke info aadressile kaasa@muusikapaev.ee.

Algatuste info lisatakse “Minu muusikapäeva” rubriiki Muusikapäeva koduleheküljel. Kõik on oodatud jagama oma tähistamisest pilte või videosid sotsiaalmeedias, kasutades teemaviiteid #kuula ja #muusikapäev. Muusikapäeva meeskond rõhutab, et üritused saavad toimuda ainult kõikide turvalisust silmas pidades.

“Eestil on vaja kaasaegset muusikalist mesitaru, mis kihaks hommikust õhtuni ja kus leiaks väärilise kodu nii ERSO kui ka EFK,” ütleb ERSO peadirigent Olari Elts. “Heliorg on puudu olev tänapäevane kontserdimaja, mida ootavad muusikud ja loodavad, et riigi otsustajad langetavad valiku just selle finantseerimise kasuks,” lisab EMN juhatuse liige ja ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik.