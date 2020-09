Teatrifestival Kuldne Mask Eestis jääb sel aastal ära

Tavaliselt on oktoobrikuus toimunud Eestis populaarne rahvusvaheline teatrifestival Kuldne Mask Eestis, mida viiakse läbi Eesti Vabariigi ja Venemaa kultuuriministeeriumite kahepoolse lepingu raames. See tähtis kultuurisündmus ühendab nii eesti kui ka vene publikut. Objektiivsetel põhjustel on vastu võetud otsus lükata festival edasi järgmisse aastasse.

Festival Kuldne Mask Eestis on toimunud 2005 aastast, millest on saanud esimene vene Kuldse Maski Festivali ja Preemia riigipiire ületav projekt, mis pani alguse uuele nähtusele ja mis on arenenud 15.aasta jooksul. Kuldse Maski Preemiaga auhinnatud ja nomineeritud lavastusi etendati ja etendatakse erinevates maailma linnades. Teater on pidevas muutumises tunnistamata piire. Teatri eksisteerimine ei ole võimalik ilma dialoogita teatrikülastajatega sõltumata vaatajate emakeelest. Festivali Kuldne Mask külalisprojektidega sarnased programmid tutvustavad vaatajatele maailmas kaasaaegset vene teatrit, luues sideme erinevatesse kultuuridesse kuuluvate inimeste vahel ning pakuvad võimaluse teatritegelaste erialaseks suhtlemiseks.