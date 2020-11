Teatritel tuleb uuel nädalal piletiostnutele uusi kuupäevi pakkuma hakata

Valitsus teeb esmaspäeval otsuse karmistada koroonaleviku piiramiseks reegleid, mis mõjutavad ka saalide täituvuspiiranguid. See tähendab, et teatritel tuleb uuel nädalal piletiostnutega suhtlema ja neile uusi kuupäevi pakkuma hakata.

"Õnneks on meil enamiku piletiostnute kontaktandmed olemas ja kui saale on vaja tühjemaks tõsta, siis suhtleme inimestega ja pakume neile teisi kuupäevi," sõnas ta.

"Ma usun – ja kevadine kogemus näitas seda samuti –, et inimesed on väga mõistvad, keegi ei taha võimaliku haigestumise hinnaga teatrisse tulla. Ikkagi oodatakse seda, et teater pakub turvalist külastust, ja seda Estonia ka teeb," lisas Leppik.

Draamateatri teenindusjuht Kristin Viljamaa ütles, et tegutsevad valitsuse antud juhiste järgi ja alustavad piletite ümbervahetamisega järgmisest nädalast, mil on olemas selgemad juhised, kuidas see olukord lahendada.

"Me oleme arvestanud sellega, et see võib juhtuda, aga ega me plaane ei teinud. Vastavalt juhistele toimetame," lisas Viljamaa.