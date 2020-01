Ameerika filmiakadeemia kuulutas Los Angeleses välja Oscari-kandidaadid, sel korral ootas Eesti üritust hingevärinal. Oli ju n-ö suures mängus ka „Tõde ja õigus”, mis kahjuks siiski viie valitu hulka ei pääsenud. Ajalugu 91 filmist kümne hulka eelnimekirja jõudes tegi aga Tanel Toom oma meeskonnaga kindlasti, varem pole ükski Eesti režissöör nii kaugele jõudnud. Nominatsioonide poolest olid seekord edukaimad Todd Phillipsi skandaalne „Jokker” (11), Tarantino viimane (või siis „viimane”) film „Ükskord Hollywoodis” (10) ning vanameister Scorsese „The Irishman” (10), mille on tootnud Netflix.



Esmaspäeva varahommikul (ülekanne algas lääneranniku aja järgi kell 5.18) koos Tanel Toomiga kandidaatide väljakuulutamist jälginud produtsent Ivo Felt „Tõe ja õiguse” viimasest voorust väljajäämise pärast pisaraid ei vala. „See, et meid kümne parima hulgast edasi ei valita, oli küllalt ootuspärane, teadsime seda juba ette ja mingi uudis see meile polnud,” ütles Felt, kes oli USA-s tulemuste väljakuulutamise ajaks varastel hommikutundidel üles tõusnud. Nii Felt kui ka Toom on paar nädalat USA-s „Tõe ja õiguse” reklaamimisega vaeva näinud. Olulisim töö on olnud meelitada filmiakadeemia liikmed linateost vaatama ja selles on peamine raskus langenud USA-st kaasatud suhtekorraldusfirmale.