Soovitan Pautsi vaadet Prahale, kohe tõsiselt soovitan. Tema kirjeldustes on selle käänulise, ent ometi üdini lihtsa linna hingetõmmet ja elu. Selles raamatus saab suvaliselt kulgeda, ometi igale poole jõudes. Kui raamatu sulgen, taban end arusaamiselt: küll on hea, et Eesti tundub Prahas literaatidega sekeldavatele riigialamatele kolmanda järgu teivasjaamana. Muidu ehk polekski autor saanud seda elukest jälgida ja meelde jätta.