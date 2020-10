Mõnikord võib meedias sõna võtvatest kirikutegelastest jääda mulje, justkui oleks kristlus midagi monoliitset, mis püsib ajast aega muutumatu. Veidi lähemalt vaadates ei paista see sugugi nii. Religioonid ja nende tõlgendused muutuvad aja jooksul ja eri suundades. Kaugeltki kõike ei jõua haarata needki, kes on selle valdkonnaga rohkem seotud.

Samuti ei võrdu religioossus konservatiivsusega, nagu võib tunduda, sest jagub ka kirikuga seotud inimesi, kes tõlgendavad kristlust üpris liberaalselt. Üks neist on Toomas Jürgenstein.