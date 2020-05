"Virago" on kindla käega tehtud film, mõjub väga enesekindlalt. Mis andis kindlustunde debüüt(lühi)mängufilmi tehes?Kõige suurem kindlustunne tuli teadmisest, et filmi taga seisab tugev meeskond – nii produktsioon, loominguline tiim kui ka näitlejad andsid sajaprotsendilise panuse, et „Virago“ visioon (just sellisena nagu teda ette kujutasin) ellu tuua. Nii et see filmilapsuke sattus eriti headesse kätesse.Filmi tegevustik leiab aset Lõuna-Eesti külakeses Viragos, kus mehed 40.eluaasta künnist ei ületa ning kus vaid naised on tugevad ellujääjad. Tegevustikku saatmas võllahuumor... Kas on film pigem ood naiseks olemisele või tegelikult ka meestele? Oled öelnud, et kitsamas mõttes keskendub film ka igipõlisele sugudepõhisele konfliktile..Ühelt poolt on see film kindlasti kaastundeavaldus neile maameestele, kes varakult loojakarja minema kipuvad. Teisalt aga on tegemist tribüüdiga tugevatele eesti maanaistele, kes kannavad n.ö. kolmekordset koormat – vastutades nii koduse, töise kui ka külaelu edendamise eest. Mida rohkem nende õlgadele langeb, seda tugevamaks nad kasvavad, kuni meestel ei olegi sellises kogukonnas enam kohta. Virago küla ongi selline natuke õudusttekitav matriarhaadi lõppjaam. Sõna virago viitab naistele, kes on ühtaegu nii kangelaslikud kui vaenulikud.