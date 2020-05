Tüdruk ootas perega maailmalõppu, aga avastas hoopis uue maailma

Hariduseta tüdruk on mormoonidest pereliikmetega terve teadliku elu valmistunud maailmalõpuks. Siis avastab ta enda jaoks raamatud, ületab kõik takistused, läheb kooli, saab tippülikoolist (Cambridge’ist) doktorikraadi ja elab palju avaramas maailmas õnnelikult, kuni... jne. Ehk võiks üks muinasjutt, mille kandev telg on haridus, kõlada umbes nii? Ent Tara Westoveri autobiograafiline romaan „Haritud” („Educated”) pole muinasjutt. Pole mustvalgeid kangelasi ega antikangelasi, ent on tohutu huvitav lugu, mida saadab terav enese- ja ümbritseva analüüs.

Raamatut ülistab teiste seas Bill Gates, kes on kirjutanud, et see on veel parem, kui te kuulnud olete. See on sedasorti versioon kangelase teekonnast, mis ilukirjandusena näiks ehk ülepingutatud. Ent kui välja arvata mõned olukorrad, milles tema pereliikmed on tagantjärele eri arvamusel, on üldjoontes ikkagi üsna selge, et kõik oli ikkagi nii. Seda, et enese mälule ei saa keegi meist lõplikult kindel olla, teadvustab selgelt ka autor ise.

Kirjeldused Tara Westoveri lapsepõlvekodust oleks iga tööohutusinspektsiooni töötaja õudusunenägu. Kuna pere lapsed töötasid isaga romulas, tuli ette maha lõigatud sõrmi, peatraumasid, kukkumisi, süttimisi (sic!), keha läbistavaid metallobjekte ja muud. Kõike raviti ema kokku segatud tinktuuridega.

Välja murdmine keskkonnast, millest väljaspool ei tundnud Tara kedagi ega midagi, võttis palju jõudu ja oli kaugel lihtsast.