ÜLEVAADE JÕULULAVASTUSTEST | Vaatamata keerulistele oludele toovad teatrid üle Eesti lavale hulga jõululavastusi

28. novembrist 27. detsembrini Piip ja Tuut Mängumajas „Piip ja Tuut piparköögis“ Etendus nagu kokasaade, mille käigus tutvustatakse piparkoogi ajalugu, eksootiliste maitseainete ja kodumaiste koostisosade päritolu, tehakse trikke ja lauldakse, nagu köögis ikka, sest toit peab valmima hea tuju ja hea hooga. Etenduse jooksul sünnib vaatajate silme all ehe piparkoogitaigen ja lõpuks saavad ka piparkoogid ahjuküpseks ning sobivad maitstagi, kui just kõrbema ei lähe, sest paar korda on sedamoodi juhtunud, et Piip ja Tuut unustasid end koos vaatajatega lustima ja alles kõrbelõhn tuletas meelde, et keegi peaks ka ahjul silma peal hoidma. Loe lähemalt siit.

Kuigi kultuuriasutustel on koroonapandeemia tõttu palju ebakindlust iga järgmise nädala või päeva ees, toob või on juba toonud paljud teatrid lavale ka jõululavastusi. Järgnevalt väike ülevaade neist.

1.–19. detsembrini „Kelder“ Kellerteatris Kõik teavad, et kelder on üks müstiline paik kuhu koguneb vanu asju ning mälestusi. Alati on seal midagi põnevat leida ja vahel on natuke hirmus ka. Vähesed teavad aga, et ühes ülisalajases keldris asub Jõuluvanade Kool. See ennekuulmatu lugu räägibki ühest vaprast päkapikust, kes on otsustanud saada jõuluvanaks. Selleks tuleb tuleb tal läbida keeruline eksam ja seista silmitsi Jõuluvanade kooli kohutava ülemvaimuga. Loe lähemalt siit.

29. novembrist 15. detsembrini Viljandi Laste- ja Noorteteatri REKY „Nuusikhiirte jõulud“ üle Eesti Muinasjutulise jõululavastuse idee autor on kuueaastane Krete Paldra. Armas lugu sellest, millisena kujutab hiirekeste jõule ette väike tüdruk. Loo peategelasteks on hiirepere, kus pisike hiirepreili hirmsasti päkapikke ja jõule ootab. Loomulikult on jõululoos oma osa ka päkapikul, ulakal rotipoisil ja hamster Hamsul. Mõnus jõuluootus on see, mis etenduselt koju minnes kaasa võetakse. Loe lähemalt siit.

29. novembrist 20. detsembrini Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis „Jääpüük“ Loo tegelasteks on kaks venda, õde ja vanaisa. Lapsed on kasvanud suureks, peaaegu täis kasvanud, ja tuleb vastu võtta otsus, mida teha vanaisa koduga. Õe ja vendade nägemused lähevad lahku. Maja katus laguneb, aga samas seob neid selle kohaga palju imelist, eriti üks talvine seiklus. Minek omapäi jääle, et sügavast merest sikutiga suuri kalu kätte saada, nagu vanaisa räägitud pöörastes kalamehelugudes. Meie ees rullub lahti talvine seiklus, mis lapselikust uudishimust tõukudes jõuab välja tõsise katsumuseni ning jääb seiklejaid saatma kogu eluks. Loe lähemalt siit.

28. novembrist 29. detsembrini „Pähklipureja“ Rahvusooper Estonia teatrisaalis Ka kõige võimatumad unenäod muutuvad imekauniks ja ahvatlevaks reaalsuseks. Tšaikovski kaunis muusika viib vaataja koos Klaraga maiustuste, Hiirekuninga, mängusõdurite, lendavate kokkade, hiiglasliku jõulupuu, jõuluõhtu ja tantsu võlumaailma. Tšaikovski „Pähklipureja“ on helilooja tuntumaid ja armastatumaid teoseid, mille muusika on inspireerinud paljusid koreograafe jutustama tantsukeeles E. T. A. Hoffmanni ja Alexandre Dumas’ sen. värvikat jõulumuinasjuttu. Loe lähemalt siit.

3.–30. detsembrini „Kes on punamütsike“ Kuressaare Teatris

Loomulikult me teame kõik seda lugu väikesest punase mütsiga tüdrukust, kes kohtus teel vanaema juurde mitte just kõige humaansemaid plaane pidava hundiga. Niisiis, Punamütsike, kas Charles Perrault moodi, vendade Grimmide kirjutatud kujul või mingem hoopis 12. sajandi tagusesse Kesk-Euroopasse, mis arvatakse Punamütsikese loo sünnipaigaks olevat. Vahele ei saa jätta ka Hiinat, kus see lugu sadu aastaid omal kujul inimesi köitnud on. Erinevad variatsioonid tuntud loost, mida ka paljud 19. ja 20. sajandi klassikud omal moel analüüsida proovinud. Ka meie võtame selle ammu tuntud loo uuesti vaagida, et kes see Punamütsike oli, kes keda ikka ära süüa tahtis ja mismoodi see lugu tänapäevaselt välja paista võiks. Igatahes Punamütsike tuleb kõigepealt ülesse otsida, koos teiega, hea teatripublik.

4.–31. detsembrini „Pähklipureja“ Vene Teatris

E.T.A. Hoffmanni samanimeline jutustus avaldati esmakordselt 1816. aastal ja tänapäeval on see maailma üks tuntumaid muinaslugusid. Peategelane, väike tüdruk Marie, saab jõulukingiks pähkleid purustava mänguasja Pähklipureja. Tüdruk aimab, et see nukk kannab endas kummalist saladust. Lootes saladusele jälile jõuda, suundub ta võlumaailma, kus segunevad reaalsus ja fantaasia ... Imed juhtuvad siis, kui neisse kogu südamest usutakse. Vene Teater kutsub lapsi ja täiskasvanuid etendusele „Pähklipureja“, et uskuda üheskoos imedesse.

4.–20. detsembrini OMAtsirkuse „Tuhande silmaga jumal“ OMAasaalis

Rongkäik viib meid kohta, mis eksisteerib ainult meie peas. Reaalsus jääb kaugele maha, see meid üldse ei huvita. „Tuhande silmaga jumal“ on teos, millel pole meie maailmaga mingit pistmist, selle kõik jätame ukse taha. Loogika on mõttetu, tule ja naudi sõitu! Tsirkusežanritest saab nautida elektrilist hiina masti, valssi saksa rattal, hullumist õhukangal ja lendlevaid trapetsi duosid.

4.–20. detsembrini Eesti Noorsooteatri Nukukunstimuuseumis „Jõulurännak kõige pisematele“

Jõulumemm kutsub kõige pisemaid endaga koos Nukuteatrimuuseumisse imelisele jõulurännakule. Pooletunnisel rännakul läbi jõuluehteis muuseumi kohtutakse ühe hiigelsuure ja paljude väikeste tegelastega, ehitatakse lumelinna, meisterdatakse jõuluehteid ja jutustatakse jõululugusid.

5.–6. detsembrini Vene Kultuurikeskuses Vene Nukuteatri „Hellake“

Meil on alati väga hea meel, kui saame midagi kingituseks. Aga sageli me ei mõtle sellest, et meie kõrval on alati neid, kes pole kunagi kingitust saanud. Nii hea, kui sul on sõbrad, kes aitavad sellest olukorrast pääsetee leida. Lavastuse peategelane teeb õnnelikuks neid, kes tema kõrval on. Ta tõestab, et kõige suurem võluvägi maailmas on sõprus.

