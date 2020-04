„Unorthodox”. Teekond ultraortodokssete juutide juurest hedonistlikku Berliini

Brooklyni ultraortodokssete hassiitide ja sunniviisilise abielu juurest Berliini muusikatudengite manu. Abielunaisele kohase paruka alt kiilaspäisena uude ellu. Netflixi neljaosaline sari „Unorthodox” on sellistest vastandustest tulvil. Kütkestav lugu põhineb osaliselt Williamsburgi Satmari juudi kogukonna endise liikme Deborah Feldmani memuaaridel.

Vastandused jätavad küllalt ruumi huumorile. Näiteks osutub peategelase Esty (suurepärane Shira Haas) abielunaisele kohaselt paljaks aetud pea Berliinis hoopis millekski väga moodsaks. Ehkki huumorit jagub, ei demoniseeri ega naeruväärista sari Satmari juudi kogukonda.



„Unorthodoxi” maailm ei ole mustvalge, eriti psühholoogiliselt, ehkki isiklikus plaanis murraks Esty justkui pimedusest valgusse. Oh üllatust, asjad ei ole kunagi nii lihtsad. Satmari hassiitide kogukonna on loonud holokaustis ellu jäänud juudid. Tegijad meenutavad vaatajale sedagi, et Berliin, kuhu Esty satub, võib praegu küll hedonismipealinna meenutada, ent ühtlasi on see igal sammul tulvil meenutusi natside kohutavatest kuritöödest.