Šoti klubi hoovil asuvas Šoti pargis on õigupoolest büstide allee, millega austatakse suuri Šotimaa poegi ja tütreid. Esimesena valmis Tiiu Kirsipuu käe all 2005. aastal poeet Robert Burnsi kuju, kuus aastat hiljem leidis parki tee kuulsa näitleja pronksbüst.Uudis pronksbüstist levis, meedia haaras selle kiiresti ja peagi teati üle maailma, et Eestisse on püstitatud Sean Connery kuju. Sündmus leidis kajastust ka Connery sünnilinna Edinburghi ajalehes. The Scotsman kirjutas, et tegemist on ühe kummalisema austusavaldusega, mis Edinburghi kuulsaimale näitlejale on osaks saanud.