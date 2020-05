Uues Akadeemias: Uku Masingu üheksa kirja, Eesti psühhoanalüüsi ajalugu, autismi kliinilised avaldusmisvormid

Michael Fitzgerald (tlk Amar Annus) kirjutab, et autismi kliinilised avaldumisvormid on väga avarad ja palju mitmekesisemad, kui spetsialistid aru saavad. Ameerika Psühhiaatrilise Assotsiatsiooni diagnostiline ja statistiline käsiraamat DSM V (2013) annab kitsama ja kokkusurutuma kirjelduse sellest, milline on autism 20. sajandil. Kuid praegu, 21. sajandil on oluline, et me võtaksime uuesti käsile fenomenoloogilised küsimused ja psühhiaatriliste seisundite kui närviarengu häirete kliinilised avaldumisvormid, millel on omavahel palju kattuvusi ja fenomenoloogilisi sarnasusi. Fitzgerald rõhutab, et kõigepealt tuleb välja joonistada autismispektri häire avaldumisvormid, nagu need paistavad kogenud kliinilistele töötajatele. Tegu on vastupidise lähenemisviisiga diagnoosimisele võrreldes „linnukeste tegemisega kastidesse“, mis on tänapäeval nii tavaline. Ka Suurbritannia NICE instituut hoiatab „linnukeste“ stiilis lähenemisviisi eest ja manitseb mitte tuginema esmase diagnoosi panemisel autismituvastuse tööriistadele, nagu seda on ADI-Ri diagnostiline intervjuu. Need tööriistad on põhjendatud teadustöös, kui on vaja uurida rahvastikurühmi teatud kokkulepitud kriteeriumide alusel, mis on autismispektri puhul tõesti olulised. Küsimus on selles, kas uurimistöö ja kliiniline praktika, kus eesmärgid on väga erinevad, peaksid selles punktis kumbki oma teed minema. Artiklis avardab Fitzgerald DSM V autismi kliinilise avaldumisvormi kirjeldust, lähtudes selles mainitud põhitunnustest. See avardatud kirjeldus lubab arstidel panna põhjalikuma, nüansseerituma ja üldisemalt põhjendatud diagnoosi. Paljud sellised tunnused, mida DSM V pole peamiste kriteeriumidena kirjeldanud, on kogenud arstile signaaliks autismi äratundmisel. On oluline, et need tehtaks laiemalt kättesaadavaks.