Uus Eesti sari "Valguses ja varjus": kahe naise võitlus, eneseotsing ja saladused

Eesti üks tuntuim näitekirjanik Martin Algus, kelle sulest on hiljuti ilmunud filmi “Talve” ning spioonipõneviku “Reetur” stsenaariumid, on ilmselt üks vähestest, kelle loometöö jaoks on riigis kehtinud eriolukord mõjunud ka positiivselt. Viivitusest hoolimata on tema kirjutatud uue draamasarja “Valguses ja varjus” võtted lõpuks täies hoos ning uurisime, millised on emotsioonid pärast võttepaiga külastust, kuidas valmis stsenaarium ning milliseid üllatusi pakub sügisel vaatajateni jõudev sari.

Draamasarja "Valguses ja varjus" stsenarist Martin Algus ütleb, et sarja käivitajaks ja keskseks pingeteljeks on kahe tugeva naistegelase võitlus ja enseotsing.

Vaikust platsil! Võte!

„Valguse ja varjus“ sarja võtted on hoo sisse saanud ning võtteplatsil on tunda mõnusat töörežiimi ja „asjalikku nohinat“. Draamasarja võttepaik asub Tallinnast umbes 45-minutilise sõidu kaugusel Turba alevikus. Algus kirjeldab seda paika sõnadega ehe, võimalusterohke ja ilus. Võttepaigas asub ürgpuude ja põldude vahel majadekompleks, mis on stsenaristi jaoks veelgi huvitavam ja sopilisem, kui kujutluspilt, mis sarja luues vaimusilma tekkis. „Olen võttepaigaga väga rahul - see on külluslikum ja huvitavam kui oskasin ette kujutada. Nii seest kui väljast, on see minu arust tõeline täistabamus.“ Kirjaniku sõnul toimib kodusesse talumajja loodud sarjamaailm kui väga hästi ette valmistatud filmipaviljon, kus tekib pisut kaameranurka vahetades alati uus ja huvitav taust.

Algus nendib, et on riigis kehtinud eriolukorrale isegi natuke tänulik, kuna see andis talle aega keskendumiseks ja rahulikult töö viimistlemiseks. Küll aga tõdeb ta, et nii võttepaik kui näitlejad lisavad loole võtete käigus üllatavaid nüansse. Režissöör Ergo Kuld ja stsenarist Algus lähenevad asjale loominguliselt ja kasutavad ära iga särtsaka võimaluse, mis loole midagi juurde võiks anda. Näiteks on sarjas väikeseid kõrvalrolle saanud juhuslikult võttepaigast mööduvad kohalikud elanikud.

Elav lugu

Järjekorras teise Alguse ja Elisa koostöös sündiva originaalsarja peaosatäitja rolli täidab Mirtel Pohla ning teistes rollides astuvad üles Indrek Sammul, Epp Eespäev, Saara Nüganen, Karin Rask jpt armastatud Eesti näitlejad. Ka näitlejatel on olnud aega võtete alguse viibimise tõttu tõeliselt rolli sisse elada ning enda karakterit tundma õppida. Algus on siiralt rahul, et rollidesse valitud näitlejatele lugu hinge läheb. See muudab kogu kontseptsiooni tervikuks ja tänu sellele hakkab stsenaarium Alguse sõnul tõeliselt elama. Veelgi enam - see toob välja ka stsenaristi enda jaoks varjul olnud nüansse: „See on korraga üllatav ja vägev.“

Kuueosalise kodumaise draamasarja „Valguses ja varjus“ esimesed osad jõuavad Elisa Huubi tellijateni juba selle aasta sügisel. Selleks, et anda rohkem aimu uue sarja läbivatest süžeeliinidest, toob Martin välja põnevaimad tegevustiku keerdkäigud: „Selle sarja käivitajaks ja keskseks pingeteljeks on kahe eri põlvkonnast naise omamoodi kokkupõrge.

See on kahe tugeva naistegelase võitlus ja enseotsing, millesse kaasatakse kõik, alates ehedast mõistmis- ja lähedusevajadusest kuni kavala manipulatsioonini. Sari toob välja pikalt peidus olnud saladused, üllatused, tegelaste tõelised nõrkused ja tugevused. Kokkupõrked kohalikega muudavad nii linnast tulnud peategelast Dianat kui ka kohalikke. Seda teekonda ja neid kokkupõrkeid on põnev jälgida.“