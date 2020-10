„Näiteks uskumine, et amuletid toetavad, tervendavad, aitavad lapsi saada. Ka tänapäeval on sellised uskumused ju täiesti aktuaalsed, esoteerika on täiesti omaette sektor. Tol ajal oli see lihtsalt laialdasemalt levinud,” kirjeldab Anderson.

Võrreldes teiste antiiktsivilisatsioonidega olid Egiptuse naised meestega võrdsemad. Naised võisid valitseda riiki, näiteks kui nende laps võimule tuli. Neil oli oma vara, õigus abielu lahutada, mõningatel juhtudel käisid nad perekonnast väljaspool tööl. Ka pereelus olid meeste ja naiste suhted küllaltki võrdsed. „Väga tihti on hauamonumentidel mees ja naine koos ning nad hoiavad teineteise ümbert kinni. Näha on füüsilist ja emotsionaalset, inimlikku lähedust,” räägib Anderson.

„Kas needuse kohta küsimust ei tulegi?” naerab kuraator intervjuu lõpul. Esoteerikakauge inimesena ei tulnud mulle meeldegi Agatha Christie kriminaalromaanidest tuttavad vanad jutud sellest, et egiptlaste hauarahu rikkujaid tabab surmav needus. Mõni kuu pärast Tutanhamoni hauakambri avamist 1922. aastal suri kaks sellega seotud inimest ja viis aastat hiljem veel kaks. Selliseid lugusid olevat teisigi, kuigi enamasti selgub lähemal uurimisel, et surma põhjustasid siiski maised faktorid.

Anderson selgitab, et legend hauarahu rikkujate peale langevast hävitavast needusest on väga vana. Selle mõtlesid välja muinasegiptlased ise, et hoida ära hauarööve.

Kumu Egiptuse näituse meeskonna liikmed on kõik elus ja terved. Ent mingi jälje on muumiatega tegelemine Andersoni psüühikale siiski jätnud.