Vana Baskini teater andis kultuuriministeeriumi kohtusse

"Me vaidlustame sellist raha jagamise süsteemi, mis praegusel hetkel on nagu aset leidnud, minister on sinna oma allkirja pannud ja me tahame seda käskkirja tühistada," ütles Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis, vahendab ERR tänast "Pealnägija" saadet.