Ebamäärane olukord on kestnud juba üle poole aasta. Kuidas teie asutustel läheb?

Eva Saar:Jazzkaar on pidanud ümber mõtestama oma toimumismehhanisme ja töötama samal ajal mitme stsenaariumiga, et olukorra muutudes kiiresti reageerida. Fakt, et sündmuste korraldajad on harjunud oma igapäevatöös tegelema ettearvamatute olukordadega, on praegu meie tugevus. Kuigi ootamatuste tase on palju suurem kui tavaliselt, tundub, et kultuurisektor on osanud kiiremini ja paremini kohanduda kui mõni teine valdkond.

Janno Sooäär: kontserdikorraldus nõuab tegelikult pikemat planeerimistsüklit. Pole nii, et esmaspäeval otsustame ja reedel teeme. Riigil on pigem olnud suhtumine, et paneme homsest või nädalavahetusest uued piirangud... Mina asja nii positiivselt ei näe kui Jazzkaar, aga eks festivalidel on ka ministeeriumi ja terviseametiga rohkem otsesuhtlust.