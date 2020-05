Viljandi folgi asemel toimub kaks pärimusmuusika kontserdipäeva

"Folk on oma olemuselt rõõmus, helge ja vaba vaimu muusikatraditsioonide pidu, ent praeguste piirangutega ei saa pidada sellist festivali, nagu me harjunud oleme. Seepärast korraldamegi tänavu kaks kontserdipäeva, ent XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival toimub 2021. aasta 22.–25. juulini. See oli raske, kuid möödapääsmatu otsus. Viirusest jagusaamine ning inimeste tervis on hetkel kõige olulisem."