Zürichisse lõksu jäänud eestlanna: „Kui köhides kiirabisse helistasin, öeldi, et ärge jumala eest tulge!”

Koroonaviiruse proovi pole olnud Anu Tähemaal olnud võimalik teha. „Kui köhides kiirabisse helistasin, öeldi, et ärge te jumala eest tulge! Te ei ole see rühm, keda testida saab,” sõnab Anu. Zürichist Eestisse oleks ta pidanud lendama 17. märtsil. Ent nii ei läinud. Seejärel olid tal piletid aprilli keskpaigaks. Lend tühistati selle loo trükkimineku päeval.

„Mulle tundub, et võib-olla oleme Eestis šokkidega rohkem harjunud. On see siis järjekordne rahavahetus või midagi muud, igal juhul oleme karastunud. Aga siin on heaoluühiskond ja mulle tundub, et inimestele hakkab olukord kiiremini psüühikale.” Isolatsioon on Šveitsis kestnud kauem kui Eestis.

Ehkki segadust on palju ja hinnad kallid, ütleb Anu, et tegelikult pole Zürich sellises olukorras peatuspaigana sugugi halb variant. "Jagan korterit inimestega eri rahvustest ja erialadelt,” selgitab Anu.

Peale sissetuleku peale mõtlemise on Anu enda ja sõprade jaoks hakanud kohapealset elu filmides talletama. Eriolukorras Zürichisse kinni jäämine tähendab seda, et mingisugusegi sissetuleku säilitamiseks on Anu pidanud, nagu ta ise ütleb, „jalad tagumiku alt välja tõmbama” ja online-lahendustele mõtlema hakkama.