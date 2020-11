Sel nädalal on paljude pilgud keeratud USA-le, et jälgida kirglikke valimiste kulgu. Meiegi ajakirjanikud on kajastanud nii kiireid uudiseid kui avanud sündmuste tausta pikemate lugudega. Kuid nüüd nädalavahetusel on mahti lugeda neidki artikleid, mis jäid nädala sees märkamata või tuli ajast puudu. Valisime teile välja 10 lugu.

Foto: Argo Ingver

Priit Perens: mina ja minu kolleegid ei ole teadlikult raha pesnud

See on esimene kord, kui endine pangajuht, nüüdne Tartu ülikooli kliinikumi juht Priit Perens kõneleb Swedbankist lahkumisest, rahapesuskandaalist ja iseendast.

Foto: Rauno_Volmar

Neli aastat Praami-Leedota. Saaremaa suurärimehe elu täis võitlusi ja vaidlusi

Enam kui neli aastat tagasi, 2016. aastal kaotas Vjatšeslav Leedo lõplikult mesimagusa praamiäri. Nii riigi kui ka endiste äripartnerite arvates läks ta liiga ahneks. Täna saadavad teda kohtuasjad, millest üks ähvardab päevavalgele tuua legendaarse Saaremaa Laevakompanii telgitagused. Leedo impeerium on aga endiselt võimas.

Urmas Alender oma pere keskel (11.11.1991) Tiit Veermäe/Riigiarhiiv

Yoko Alender: isa oli viimastel aastatel Nõukogude Eestis tugeva surve all

Isadepäeva eel uurisime Urmas Alenderi tütrelt Yoko Alenderilt, milline oli elu koos rokktähega. „Loomeinimese elu oli väga intensiivne ja vastuoluline. Eriti viimastel aastatel, kui me Eestis elasime, oli tunda tugevat survet ja see on mulle nendest aastatest meelde jäänud," lausus ta. „Me elasime kolmekesi 19 ruutmeetril, tualett oli koridoris, vannis käimiseks või telefoni kasutamiseks tuli sõita Lasnamäele vanaema ja vanaisa juurde. Kui vedas, siis sai tuttava lihuniku käest liha. Kuid see oli toonases ajas täiesti tavaline lapseelu."

Foto: Jarek Jõepera, Priit Simson, Vallo Kruuser

Tüli tuntud ärimehe 26miljonilise päranduse üle podiseb edasi. Välja ilmus kummaline testament

Ehitus- ja kinnisvaraärimees Mati Heinsar hukkus 2016. aasta algul rängas liiklusõnnetuses. Tema tütred ja äripartner kulutavad päranduse jagamise nimel siiani kohtuuksi.

Foto: Andres Putting

Vanalinna tuntud söögikohad kustutavad järjest tulesid

Kummituslinna meenutavas Tallinna vanalinnas ei pea vastu ka tuntuimad tegijad.

Sergei Trunov on Raekoja platsi ääres Balthasari restorani pidanud 20 aastat. Kevadel märtsis pani ta restorani kinni. Mais lõpetas ajutiselt rendilepingu. Välikohvikut Balthasaril ei ole ja suvel uksi ei avatud. Trunov ütleb ausalt, et ta ei riski enam restorani lahti teha.

Restoran Kalle Kusta on Viru tänaval tegutsenud 22 aastat. Omanik Eha Nurmik on silmanähtavalt löödud, kui avaldab karmi reaalsuse: restoranil on lõpp.

EE

Varastatud miljonid, tellitud mõrv ning kümnete pättide sujuv koostöö Eesti e-riigiga

Inimesed üle maailma kaotasid miljoneid dollareid. Kuritegeliku skeemi paljastajale telliti mõrv. Kõige keskmes maja Tallinnas, kust paljastub tõeline kelmide paradiis.

Foto: Erakogu, Mainor

MÄLUPANK | Kristjan Oad: muistne vabadusvõitlus on müüt. Kust me teame, et sakslased vallutasid 13. sajandil Eesti?

„Taas on puhkenud avalik arutelu 13. sajandi Eesti ajaloo üle. Neis vaidlustes tuleks teha vahet, millised ettekujutused põhinevad reaalsel ajalooallikate infol ja mis on 19.-20. sajandist pärit propaganda," leiab ajaloodoktorant Kristjan Oad.

Hele-Mai Alamaa

Nele-Liis Vaiksoo viis kihlatuga kokku õnnelik juhus: Mihkli tulek minu ellu õpetas, et alati ei pea üksi kangelast mängima

"Olen terve elu olnud pigem üksi rühkija ja kõigega ise hakkama saanud. Mihkli tulek minu ellu õpetas mulle, et vahel võib lasta end lõdvaks ja toetuda oma tugisüsteemile," ütleb Nele-Liis (36) ­leebe rahuloluga. Ta naudib juristist elukaaslase Mihkliga (30) pisikese Loore Maria (5 k) kasvatamist.

Foto: Rauno Volmar

Erakorraline keisrilõige paljastas 6 aastat naise kehas olnud võõrkeha | Ema: ämmaemanda sõnul oli see beebi ingel, kes tõi päevavalgele vaevuste põhjustaja

Abort, rasedusepeetus ning raske kolmas rasedus - kõik need mahuvad ühe Eesti naise kuue aasta sisse, kes jagab oma keerulist teekonda kolmanda lapse sünnini. Tema poeg tuli ilmale sel kevadel vahetult enne koroonat keisrilõike teel ja just see oli parim võimalik lahendus, sest operatsioon tõi päevavalgele saladuse, mis oli end peitnud tema kehas kuus piinarikast aastat.

Foto: Jaanus Lensment

Jahimehed lihasööjatest: selle suhtes on kõige kriitilisemad need inimesed, kes pole toiduga seotud protsesse näinud lapsest saati

Kas ulukiliha on ohutu? Kas hunti võib süüa? Mis on looduse humaniseerimine? Kuidas käib metsloomaliha esmatöötlus? Kas jahimehed elavad teisel planeedil kui linnainimesed? Küsimusi jätkub, kui küttidega kohtuda.