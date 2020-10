ERJK aseesimees Kaarel Tarand nendib, et erakondade kasu on kampaaniaga oma häälele võimendust saada. „Kui asjal ei oleks poliitilist mõju, siis erakonnad ei kulutaks raha inimeste veenmiseks," ütles Tarand. Kui aga kampaaniate rahastamisallikad on ebaselged, võib käivituda varjatud teenete süsteem, mis omakorda tähendab, et poliitika poleks läbipaistev.

SAPTK-i juhil Varro Vooglaidil on aga asjast oma arusaam ja põhjendused.