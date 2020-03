„Ma ei ole siiani kuulnud, et keegi valitsuse liikmeist oleks vabandanud nende mures olevate ja paljudel juhtudel ka haigete inimeste ees, keda on praeguseks päevi solgutatud. Neid on saadetud helistama perearstile, hädaabi numbrile ja abi pole need inimesed saanud,” müristab ekspeaminister Andrus Ansip. Põhjalikust loost saad teada, mis on need põhjused, miks inimesi oleks vaja tunduvalt laiemalt testida, ja kuidas valitsuse seisukohtade tuulelipuna muutumine testimise asjus tekitab Ansipi arvates segadust ja mitmekülgset kahju.

Samuti annab ta keerutamata hindeid peaminister Jüri Ratasele (mängu tuleb helikopter), rahandusminister Martin Helmele (kas ta ikka oskab miljardeid liita?) ja välisminister Urmas Reinsalule (oli ta liiga leebe „inimvihkajaliku” Poolaga?).