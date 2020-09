Rahandusminister Martin Helme (EKRE) on ühelt poolt viidanud, et kaitseministeerium peaks selle aastaga võrreldes üle 50 miljoni euro kokku hoidma. Teiselt poolt tuli ta välja ettepanekuga võtta 300 miljonit laenu, mille eest osta rannakaitse raketikompleks ja riik-riigiga tehingu raames Iisraelilt keskmaa õhutõrjesüsteem.

Endise kaitseväe juhataja, erukindrali Ants Laaneotsa sõnul on see puhtalt EKRE initsiatiiv. “Kaitseministeerium seisab raudselt selle eest, et järgmise aasta kaitse-eelarve oleks vähemalt sama suur kui sellel aastal ehk 615 miljonit eurot. Paistab, et EKRE on ka sellega leppimas, aga mida otsustab valitsus, seda meil teada ei ole,” ütles Laaneots.