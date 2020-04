Kummaline lugu tolmumaskidega võtab aina ebameeldivamaid pöördeid. Poola labor, mis väljastas maskide Euroopa liidu standardile vastamise sertifikaadi, on kadunud: Eesti ametnikud ei ole neid siiani ei telefonitsi ega kirja teel kätte saanud.

Maskide katseraport, mille järgi need peaks justkui olema FFP1 kaitseklassiga, on hoolega peitu pandud. Magnum väidab, et ei tohi seda näidata, kuna see on riigi oma. TTJA naerab Magnumi välja, kuid ei julge ise raportit ettevõtjate kohtuasja kartes näidata.

Segadust aitaks klaarida ületestimine, kuid sellega läheb aega, sest Euroopa laborites on järjekorrad.

Samal ajal kinnitab aastatepikkuse kogemusega isikukaitsevahendite asjatundja, et ületestimisel polekski suurt mõtet: seda tüüpi mask on ilmselgelt nii vilets, ei saaks iialgi FFP1 klassi standardikatsest läbi.

Aga kas nii kahtlast maskimüüki saab siis rahulikult jätkata?